Киркоров окончательно порвал отношения с Пугачевой своими поступками

Филипп Киркоров больше никогда не восстановит доверительные отношения с певицей Аллой Пугачевой. Такое мнение выразил журналист и телеведущий Владимир Соловьев в одном из последних выпусков шоу «Соловьев LIVE».

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Известно, что поп-король развелся с Аллой Борисовной еще десять лет назад, однако некоторые поклонники до сих пор грезили о восстановлении их союза. Теперь же наивные мечты почитателей навсегда разрушены. Как объяснил Владимир Соловьев, артист полностью разорвал отношения с певицей, выступив перед публикой на кресте. Последующее посещение артистом госпиталя с раненными участниками спецоперации по защите Донбасса окончательно поставило точку в этом вопросе.

«Он понимает, что после этого его отношения с Галкиным и Пугачевой могут быть разрушены навсегда. Он понимает, что его будут вносить в санкционные списки. Он сделал выбор», — отметил журналист.

Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинули Россию после начала спецоперации ВС РФ. Сама исполнительница хита «Миллион алых роз» отмалчивалась за границей, а ее супруг позволил себе множество нелестных комментариев в адрес родины и российских поклонников. Такое поведение очень разочаровало преданную аудиторию, россияне до сих пор обвиняют юмориста в предательстве.

У звездной пары остался шикарный замок в подмосковной деревни Грязь. Как писало издание dni.ru, сейчас в нем царит разруха и полный хаус. Пользователи сети активно обсуждают вероятную конфискацию роскошной недвижимости.

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