Анастасия Волочкова пришла на запись шоу подшофе: «Это мое право!»

Эпатажная балерина часто оказывается в центре скандалов, однако реакция хейтеров лишь забавляет артистку

Российская балерина Анастасия Волочкова пришла на запись одного из YouTube-шоу в нетрезвом состоянии. Во время него танцовщица дала понять, что ее не должны судить за странные поступки, ведь она лишь выбрала комфортную жизнь для себя. Негативные комментарии людей только повышают ее самооценку, ведь неинтересного человека не станут везде обсуждать.

«Я Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить: «Ой, ты выпила». Слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов!» — приводит слова Волочковой StarHit.ru.

Также артистка рекомендовала сплетникам обратить внимание на собственную жизнь, прежде чем писать язвительные комментарии успешным знаменитостям. Она пожелала своей аудитории всего наилучшего и посоветовала избавиться от зависти.

«Мои золотые, хочу пожелать вам добра, мира, счастья. Умейте прощать друг другу успех, красоту, независимость, сексуальность, любовь мужчин», — сказала подвыпившая балерина.

В последнее время Анастасия Волочкова часто оказывается в центре различных скандалов. Подписчики уже привыкли к ее эпатажным высказываниям в соцсетях, однако некоторая часть поклонников продолжает осуждать артистку. Например, частая смена возлюбленных у звезды явно не нравится некоторым фанатам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова жестко отреагировала на обвинения хейтеров.