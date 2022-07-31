Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Сенатор Пушков призвал выслать из России норвежского дипломата за скандал в Мурманске

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Политик считает, что подобное поведение представителя дипведомства недопустимо.

Сенатор Пушков призвал выслать из России норвежского дипломата за скандал в Мурманске

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

На резонансный инцидент с участием, предположительно, консула Норвегии Элисабет Эллингсон, которая в мурманском отеле «Азимут» кричала о ненависти к русским, отреагировал сенатор Алексей Пушков.

«Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада», — написал сенатор.

Также Пушков озвучил и то, как нужно ответить на подобное поведение.

«Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», — заявил политик.

Напомним, в Мурманске женщина, похожая на скандинавского дипломата Элисабет Эллингсон, покрывала сотрудников отеля нецензурной бранью и кричала: «Я ненавижу русских!». На произошедшую ситуацию уже обратили внимание в российском МИД.

Ранее писал, как в МИД Норвегии отреагировали на поведение сотрудницы дипведомства в Мурманске.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:32
Украинцы пристали к Собчак на главной площади Милана: «Заклюют»
3:14
Сенатор Пушков призвал выслать из России норвежского дипломата за скандал в Мурманске
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
2:50
Мать Лепса рассказала о пережитых страданиях из-за сына: «Все перечеркнул»
2:30
Чемпион Кубка Победы команда боксеров «Кама» получила солидный денежный приз
2:11
Сбежавшая из РФ Хаматова нашла огромный минус в соотечественниках

Сейчас читают

Брухунова забрала сына и улетела в отпуск на фоне слухов о воссоединении Петросяна и Степаненко
Политика простыми словами: что между Китаем, Тайванем, США и при чем тут Пелоси
Отдых с градусником в руке: тяжелая болезнь сорвала отпуск Кудрявцевой
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год