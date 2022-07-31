«Кучка лохов»: жена Зеленского разозлила американцев фото на обложке журнала мод

Елена Зеленская позволяет себе совершать действия, на которые требуются определенные полномочия, однако у нее их нет.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена разозлила американцев фотографиями с обложки журнала Vogue. Чета Зеленских уже давно занимается собственным пиаром, недоумевают западные издания.

По мнению помощницы редактора The Federalist Элли Рейнолдс, налоговые поступления американцев идут в казну Украины огромным потоком, пока сами граждане страны страдают от инфляции. Зеленский же предпочитает позировать рядом с женой вместо того, чтобы заниматься реальными делами, пока украинцы терпят все трудности текущих событий. Не остаются в стороне и читатели Vogue. Западная общественность считает снимки пафосными и постановочными.

«После крушения башен-близнецов мог ли украинский фотограф сфотографировать президента США и его жену в эстетических позах перед развалинами?» — спрашивает один комментатор в социальных сетях.

«Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку лохов», — написала член палаты представителей Лорен Боберт.

Собственный имидж интересует Зеленских больше, чем все остальное с самого начала спецоперации на Украине. Кроме того, уже и западные читатели отмечают, что на официальных встречах с лидерами других государств, украинский президент появляется в нелепом виде, к примеру, в образе дачника.

В это время Елена Зеленская создает себе образ женщины, которая борется за независимость Украины. В частности, речь идет о выступлении в Конгрессе США, где она потребовала еще больше вооружений, не имея на то никаких полномочий. Теперь же она появилась на обложке издания Time.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов добавил, что Зеленская была вовлечена в политические медийные проекты и до событий на Незалежной. По его словам, политика и окружение главы Украины изменились после начала СВО из-за новых реалий, но ее основа та же. Один из ее основных принципов — работа со СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем заключался тайный смысл визита Елены Зеленской в США.