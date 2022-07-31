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Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 21

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что День Военно-морского флота в этом году будет особенно насыщенным.

Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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Тема:
День ВМФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге, в День Военно-морского флота. Важный праздник, Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня ВМФ. И в Финском заливе Кронштадтский рейд, и река Нева. Будет выступление президента, день будет насыщенный», — сказал официальный представитель Кремля.

В этом году День Военно-морского флота было решено отпраздновать в воскресенье, 31 июля. В Санкт-Петербурге красочные мероприятия будут проходить с раннего утра до поздней ночи. По акватории Невы пройдет шествие кораблей, где будет участвовать новейшая российская техника. На параде ожидается более 40 военных судов. Также стало известно, что в торжественной церемонии впервые примет участие женский экипаж патрульного катера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте и лично проинспектировал результат масштабного проекта.

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