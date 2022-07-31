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При Украине такого не было: крымчане обратились к жителям Запорожья и Херсонщины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 5 100

Крымчане пожелали жителям Запорожской и Херсонской областей стабильности и определенности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; RT

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Граждане Крыма рассказали об изменениях, произошедших в их жизни с воссоединением полуострова с Россией.

Крымчане записали видеообращение к населению Запорожской и Херсонской областей, в котором рассказали об изменениях на полуострове после возвращения в состав России. Ролик опубликовал телеканал RT.

В кадре жители Крыма рассказывают о развитии транспортной, медицинской, образовательной инфраструктуры и в целом о позитивных изменениях в регионе после воссоединения с РФ.

«Открывается много детсадов именно с приходом России. Действительно, могу сказать, что при Украине такого не было», — говорит одна из крымчанок.

Другой житель полуострова отметил, что площадь Симферополя за последние восемь лет расширилась на треть — такими темпами в городе идет строительство жилья и различной инфраструктуры.

«Россия не жалеет средств на развитие Крымского полуострова. То, что обещали, то они и делают», — подчеркнул мужчина.

Также крымчане отмечают, что в регионе мирно уживаются представители разных национальностей, между ними нет никакой агрессии и вражды. Населению Херсонщины и Запорожья жители Крыма пожелали такой же стабильности и определенности, как у них.

«Хочу обратиться к жителям Херсонской и Запорожской областей. Мы все были братьями испокон веков, надеюсь, что так это и останется. Мы будем к вам в гости ездить, вы — к нам, будем друг другу жать руки и обниматься», — сказал один из участников ролика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в очередь на получение гражданства РФ в Запорожской области встали 25 тысяч человек. В регионе началась подготовка к референдуму по вхождению региона в состав России, запланированному на осень. До этого об аналогичных приготовлениях заявили в Херсонской области.

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