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В очередь на получение гражданства РФ встали 25 тысяч жителей Запорожской области

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Балицкий: в очереди на получение гражданства РФ находятся 25 тысяч жителей Запорожской области

В очередь на получение гражданства РФ встали 25 тысяч жителей Запорожской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Запорожская область начала подготовку к референдуму по вхождению региона в состав РФ. Голосование планируется провести в начале осени.

Очередь на получение гражданства РФ в Запорожской области сейчас разрослась до 25 тысяч человек. Об этом сообщил военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, пишет ТАСС.

На начало осени в Запорожской области запланирован референдум по вхождению в состав РФ. По словам Балицкого, уже начались первые приготовления. В частности, формирование Центризбиркома.

Предстоящее голосование хотят сделать максимально прозрачным — люди сами должны решить, как они хотят жить дальше, уверен глава ВГА.

Сейчас гражданам Украины стало легче получить паспорт РФ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Незалежной, а также Донецкой и Луганской народных республик, лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях ДНР, ЛНР, или Украины могут подать заявление для получения паспорта РФ в упрощенном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к РФ.

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