Прямая трансляция праздничного салюта ко Дню ВМФ в Петербурге
Днем в Северной столице состоялся Главный Военно-морской парад. Вечером власти города решили порадовать жителей и приезжих уникальным световым шоу.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
По давно сложившейся традиции в России каждое последнее воскресенье июля отмечают День Военно-морского флота. Главный парад проходит в Петербурге. Как и ранее, в этом году его принимали президент РФ Владимир Путин, а также глава Минобороны Сергей Шойгу. После праздничных мероприятий власти Северной столицы решили порадовать жителей города и приезжих уникальным световым шоу — большим салютом, который запомнится надолго.
Стоит отметить, что с большим размахом День ВМФ отмечали не только в Петербурге и Кронштадте. Чествовали моряков, защитников Родины, в частности, во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске и других городах необъятной России. Развлекались все, от мала до велика. Так, например, в Москве для детей организовали особую программу, в рамках которой сотрудники Морского центра имени Петра Великого «Патриот. Спорт» проводили занятия по робототехнике, учили подростков управлять шлюпками и раскрыли азы навигации.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой фразой на параде в День ВМФ Путин посеял панику в Великобритании.
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