Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Прямая трансляция праздничного салюта ко Дню ВМФ в Петербурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 465

Днем в Северной столице состоялся Главный Военно-морской парад. Вечером власти города решили порадовать жителей и приезжих уникальным световым шоу.

Прямая трансляция праздничного салюта ко Дню ВМФ в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Тема:
День ВМФ

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

По давно сложившейся традиции в России каждое последнее воскресенье июля отмечают День Военно-морского флота. Главный парад проходит в Петербурге. Как и ранее, в этом году его принимали президент РФ Владимир Путин, а также глава Минобороны Сергей Шойгу. После праздничных мероприятий власти Северной столицы решили порадовать жителей города и приезжих уникальным световым шоу — большим салютом, который запомнится надолго.

Стоит отметить, что с большим размахом День ВМФ отмечали не только в Петербурге и Кронштадте. Чествовали моряков, защитников Родины, в частности, во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске и других городах необъятной России. Развлекались все, от мала до велика. Так, например, в Москве для детей организовали особую программу, в рамках которой сотрудники Морского центра имени Петра Великого «Патриот. Спорт» проводили занятия по робототехнике, учили подростков управлять шлюпками и раскрыли азы навигации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой фразой на параде в День ВМФ Путин посеял панику в Великобритании.

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