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Mirror: Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в Великобритании

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 793

Флоту, да и самому Лондону грозит страшная опасность из России, бьют тревогу СМИ Соединенного Королевства.

Mirror: Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Christian Reister

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Тема:
День ВМФ

Одна фраза президента России Владимира Путина о скорых поставках в российскую армию гиперзвуковых комплексов «Циркон», сказанная им на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге, посеяла тревогу в Великобритании. Об этом пишет аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент.

«Президент Владимир Путин выступил с пугающей угрозой, что Военно-морской флот РФ получит гиперзвуковые ракеты, обладающие скоростью более десяти тысяч километров в час. Фрегат „Адмирал Горшков“ станет первым кораблем, заступившим на боевое дежурство с этим грозным оружием на борту», — приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Британский эксперт процитировал Путина, который отметил мощь российского флота и его способность мгновенно ответить на любые угрозы свободе и суверенитету страны. Также Пейшент высказал собственное мнение, что корабли ВМФ РФ, оснащенные гиперзвуковым оружием, станут серьезной проблемой для британского флота.

Обозреватель подчеркнул, что «Циркон» может двигаться в девять раз быстрее скорости звука и достигнуть Лондона примерно за пять минут. При этом Россия за последний год провела множество испытательных пусков этих ракет с военных кораблей и подлодок.

В своей речи в честь Дня военно-морского флота России Путин заявил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в ВС РФ будет осуществлена в ближайшие месяцы. Первым комплексом оснастят корабль «Адмирал Горшков».

Ранее 5-tv.ru показал кадры с борта из одной из самых секретных подлодок мира — «Северодвинск». Именно с нее в октябре 2021 года был впервые осуществлен запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Экипаж атомной субмарины успешно поразил условную цель в акватории Баренцева моря. До этого пуски «Циркона» осуществлялись только с надводных кораблей.

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