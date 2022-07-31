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Певец Дмитрий Маликов покинул жену и забрал сына

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 206

В сети ходили слухи о возможном разводе пары, теперь певец еще больше подтвердил опасения фанатов.

Певец Дмитрий Маликов покинул жену и забрал сына

Фото: Instagram* / dmitriy_malikov

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Певец Дмитрий Маликов обеспокоил подписчиков странным постом в соцсетях. Из-за недавно опубликованного кадра поклонники теперь обсуждают его вероятный разрыв с женой Еленой Изаксон. Влюбленные вместе уже 22 года и подают пример образцовой и крепкой семьи, однако даже самые долгие отношения могут закончиться.

На этот раз вокалист выложил совместное фото с трехлетним сыном Марком. Отец и звездный наследник вдвоем позируют на яхте. Певец держит мальчика за руку и их взгляды устремлены в небо. Артист не уточнил свое местоположение и не объяснил отсутствие супруги на семейном снимке.

«Смотрим в будущее», — подписал Маликов фотографию.

Загадочная фотография Дмитрия Маликова обеспокоила поклонников. Фото: Instagram* / dmitriy_malikov

Поклонники нашли в посте скрытый намек на конец отношений с Изаксон. Слухи подкрепились недавними обсуждениями о разводе пары. Теперь музыкант забрал сына и отправился за границу, а судя по фото — жена осталась дома. В том числе надпись о будущем дает фанатам мотивы для постройки различных теорий.

Да и сам вокалист недавно признавался, что ему непросто уживаться с Еленой. У обоих возлюбленных очень тяжелый характер. Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом серьезном скандале Маликова за 22 года семейной жизни.

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