После «отмашки» США в Косово решили отложить процедуру замены паспортов сербов
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы на месяц
Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt / dpa
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Спорное решение, вызвавшее народное возмущение, было отложено до 1 сентября сразу же после вмешательства Штатов.
В Косово решили отложить на месяц до 1 сентября введение запрета на сербские документы и номерные знаки, сообщили власти непризнанной республики.
Такое решение было принято буквально через несколько минут после того, как с таким предложением к Косово обратился посол Штатов в Косово Джефф Ховеньер.
Подобная ситуация явно дает понять, кому действительно выгодна эскалация ситуации в Косово и кто может за короткое время оказать воздействие на власти самопровозглашенной республики.
Кроме того, в Косово призвали протестующих на севере региона разобрать установленные ранее баррикады.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому выгодны провокации в Косово и как обострение конфликта с Сербией может изменить ситуацию на политической арене Европы.
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