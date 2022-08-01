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После «отмашки» США в Косово решили отложить процедуру замены паспортов сербов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы на месяц

После «отмашки» США в Косово решили отложить процедуру замены паспортов сербов

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt / dpa

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Спорное решение, вызвавшее народное возмущение, было отложено до 1 сентября сразу же после вмешательства Штатов.

В Косово решили отложить на месяц до 1 сентября введение запрета на сербские документы и номерные знаки, сообщили власти непризнанной республики.

Такое решение было принято буквально через несколько минут после того, как с таким предложением к Косово обратился посол Штатов в Косово Джефф Ховеньер.

Подобная ситуация явно дает понять, кому действительно выгодна эскалация ситуации в Косово и кто может за короткое время оказать воздействие на власти самопровозглашенной республики.

Кроме того, в Косово призвали протестующих на севере региона разобрать установленные ранее баррикады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому выгодны провокации в Косово и как обострение конфликта с Сербией может изменить ситуацию на политической арене Европы.

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