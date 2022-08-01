Путешествие вместо диеты: как «толстяк на велике» отправился покорять Россию

Путь велосипедиста из Санкт-Петербурга лежит во Владивосток, но цель маршрута уже изменилась. Теперь путешественник хочет объехать всю страну ради приключений, а не ради стройной фигуры.

Житель Санкт-Петербурга отправился подальше от дома без авто, на велосипеде. Похудеть и посмотреть страну — так он сформулировал цель своего путешествия. Алексей Крылов весил больше 120 килограммов, и хочет доехать до Владивостока, чтобы сбросить 40. Аскетичные условия, более, чем скромный бюджет. Есть ли результаты? Это увидел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков, встретив путешественника в Екатеринбурге, после трети пройденного пути.

Сотни километров против сотни килограммов. Ударить велопробегом по лишнему весу Алексей Крылов решил в начале июня. И сразу замахнулся на рекорд — отправился во Владивосток. Вот только поначалу столь радикальный метод похудения давался с большим трудом. Несколько часов дороги ежедневно, скудная диета.

А еще спартанские условия: никаких мягких кроватей, только палатка, свежий воздух и озеро вместо душа.

Екатеринбург — город на границе Европы и Азии — место для подведения промежуточного итога. Больше десяти килограммов в минусе, а некоторые вещи уже велики.

«Они даже в ногах были максимально плотно, сейчас они уже в ногах болтаются, просто. Нога уже похудела Ну по ощущениям около двенадцати-тринадцати килограммов точно скинул», — поделился с корреспондентом путешественник.

Правда, сейчас, по словам Алексея, цель путешествия изменилась. Теперь главное — не скинуть лишний вес, а ближе познакомиться со страной. И велосипед для этого — самое лучшее средство передвижения.

«У меня каждый день новая история, каждый день белый лист: я ничего не знаю, что у меня будет в процессе дня, где я буду ночевать, что я буду кушать, где окажусь вечером, с кем познакомлюсь. Полная неизвестность, полная импровизация», — рассказал Алексей Крылов.

И это только добавило популярности. Число подписчиков на страницу «Толстяка на велике» — как Алексей сам себя называет — постоянно увеличивается. Некоторые не только следят за тем, как тают килограммы, но и открывают для себя интересные маршруты.

Найти маршрут для велопрогулки, например, в Екатеринбурге, совсем не проблема: специально для таких путешественников на земле нанесли специальную туристическую линию. Вот такая фиолетовая покажет основные объекты уличного искусства.

После Урала Алексей отправится в сторону Тюмени. А после завершения путешествия по России планирует покорить Китай.