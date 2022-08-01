Виной тому препарат? Почему тест на COVID у Байдена вновь оказался положительным

Как быстро президент США пойдет на поправку? Реальны ли печальные последствия?

Получение положительного теста на коронавирус Джо Байденом после отрицательного связано с употреблением противовирусного препарата. Такое заключение сделал российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

«Дело в том, что у некоторых людей, принимающих противовирусный препарат, через какое-то время, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, мистическим образом тест на коронавирус опять становится положительным», — написал Мясников в личном Telegram-канале.

О болезни Байдена стало известно 21 июля. 79-летний президент Америки получил положительный тест на коронавирус, несмотря на то, что был привит и дважды ревакцинирован. Ему пришлось уйти на самоизоляцию. Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме. Ему назначили противовирусный препарат, который меньше чем за неделю помог Байдену вылечиться. Он получил отрицательный тест на COVID-19 и перестал соблюдать режим самоизоляции. Однако спустя три дня анализ вновь показал наличии болезни. Он вновь вернулся на карантин и пока работает удаленно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как очередной положительный тест на COVID-19 может повлиять на желание Джо Байдена переизбраться на новый президентский срок.