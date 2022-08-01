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Российские ученые создали вещество для лечения тяжелого воспаления легких

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 27

Ученый Саватеев заявил о создании вещества для лечения тяжелой пневмонии от COVID

Российские ученые создали вещество для лечения тяжелого воспаления легких

Фото: www.globallookpress.com / Heiko Rebsch

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Лекарство способно помочь даже пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Ученые Уральского федерального университета разработали ряд определенных химических комбинаций, которые могут подавлять тяжелые воспаления легких. Отличие их разработки от аналогов заключается в том, что полученные соединения не угнетают иммунитет.

Эксперты отмечают, что на фармацевтическом рынке могут появиться новые лекарства для тяжелых форм гриппа и COVID-19. Результаты исследований можно посмотреть в журнале Pharmaceuticals.

«В целом направление наших исследований имеет более фундаментальный характер, но на основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок», — рассказал научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Специалисты смогли подавить активность интерлейкина-6, который представляет ключевую роль в иммунном ответе — в некоторых случаях избыток может вызвать неконтролируемое воспаление, разрушение тканей и становится угрозой жизни человека. С помощью этого вещества эту реакцию можно сдерживать.

Кроме того, после анализа исследований ученые планируют обратиться с заявкой в Минздрав России для организации опытов новых препаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что специалист перечислила негативно влияющие на сон продукты.

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