По словам артистки, в ее жизни за последние месяцы все резко изменилось.

Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Константином Меладзе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Певица Вера Брежнева заявила, что минувший июль она провела не так, как раньше. Певица почти отказалась от публичности и редко выходит на связь с фанатами. Мало того, она все больше подогревает слухи о разрыве с супругом — Константином Меладзе. Звезда перестала фотографироваться вместе с ним, что заставило поклонников волноваться.

«Вчера прочитала еще одно послание, где девушка пишет, что следит за всеми моими сторис, но давно не видела меня. И я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль нашла два фото», — написала певица.

Брежнева добавила, что вокруг нее все изменилось и «продолжает меняться внутри». Артистка отметила, что ей непривычно на себя смотреть, потому что все привычное осталось в прошлом.

В конце июня в интернете появилась информация о том, что Брежнева рассталась с Меладзе спустя семь лет брака. Судя по тому, что звезда продолжает фотографировать супруга, информация не соответствует действительности. Между тем, отвечать на вопрос о разводе конкретно певица отказалась.

Instagram* / ververa

По словам фанатов, Вера Брежнева в последнее время действительно ведет себя странно и даже агрессивно. Она не раз высказалась против спецоперации России на Украине, а затем и вовсе уехала в Италию, забыв про «любимых» поклонников, на которых зарабатывала миллионы. Артистка была волонтером и помогала украинцам. ей также не нравилось, что Константин Меладзе не комментирует ситуация на Украине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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