Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Шестилетнему мальчику отрубило три пальца на «поющих фонтанах» в Казани

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 56

Родные малыша момент ЧП не видели и не понимают, как все произошло.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; следственный комитет РФ

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В Татарстане шестилетнему мальчику отрубило пальцы ног во время посещения «поющих фонтанов». Несчастный случай произошел в Казани, о нем сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как стало известно 5-tv.ru, малыш вместе с родителями приехал в Казань из Свердловской области. Все семейство отправилось посмотреть на «поющие» фонтаны, где обычно дети бегают среди вертикальных струй воды, весело резвясь под музыку. Но шестилетнему мальчику поиграть не удалось — ему оторвало три пальца на ноге. Его госпитализировали, в больнице хирургам удалось пришить два пальца. Родители пострадавшего рассказали, что не заметили момент травмы.

В Следственном комитете сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в малолетняя девочка с пивом и сигаретой в руках серьезно напугала жителей Петербурга.

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