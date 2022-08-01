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Техническая ошибка? Адвокат рассказал о реальных долгах Волочковой

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 111

Адвокат Павлецов рассказал о реальных долгах Волочковой

Техническая ошибка? Адвокат рассказал о реальных долгах Волочковой

Фото: Instagram* / volochkova_art

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Ранее в открытых источниках появилась информация о том, что балерина задолжала государству более полумиллиона рублей.

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась зачинщицей скандала. Знаменитость якобы не оплатила налоги и коммунальные платежи более чем на полмиллиона рублей. Но ее адвокат Олег Павлецов заявил, что это не так. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Это техническая ошибка была. Ввиду того, что разных исполнителей в налоговой много и они постоянно меняются, они якобы нашли, что Анастасия имеет задолженность налогов и подали заявление в судебный Тверской участок», — объяснил юрист.

Адвокат добавил, что судья вынес приказ о взыскании с Анастасии суммы, которую заявила налоговая инспекция, причем исполнитель налогового документа на этот момент уже не работал. По словам Павлецова, приставы даже не уведомили Анастасию о том, что какие-то ее документы поступили в суд.

Адвокат Волочковой смог быть решить ситуацию в пользу балерины. Когда стало об этом известно, он сразу поехал в судебный участок и отменил этот судебный приказ, привез акт сверки из налоговой о том, что у Анастасии нет задолженности по налогам, и судебный приказ был отменен. Олег Павлецов добавил, что получил определение суда об отмене приказа, привез его приставам и исполнительное производство прекратили.

Как ранее писал 5-tv.ru, на Анастасию Волочкову подали в суд за неуплату ЖКХ. Знаменитость должна более 650 тысяч рублей. Самый большой платеж — за квартиру в центре Москвы. В остальную стоимость входят налоги на машину, землю и прочую недвижимость.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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