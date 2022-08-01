Нужен диалог! Пригожин призвал проводить патриотические беседы со звездами

Продюсер считает, что не стоит осуждать некоторых не поддержавших родину артистов. Наоборот, вместо кнута надо прибегнуть к методу пряника. Но к чему это приведет?

После начала специальной военной операции по защите Донбасса шоу-бизнес раскололся. Одни поддержали действия российских властей и продолжили жить на родине, другие же резко высказались в адрес России и в спешке бежали за границу. Среди них оказалась и Чулпан Хаматова, которую ежедневно упрекают в предательстве, в том, что она бросила на произвол судьбы не только столичный театр, но и благотворительный фонд. Однако продюсер Иосиф Пригожин считает — осуждать и травить таких знаменитостей не стоит. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он предложил другое решение — для творческих людей необходимо организовывать патриотические беседы.

«Для того, чтобы почувствовать, тоже нужно разговаривать, понимаете? Должны быть специальные люди, спецпредставителя, которые будут разговаривать с актерами, со спортсменами, с публичными людьми, которые будут разговаривать не как сказали, сидеть и к ноге. Вот это не годится, это не работает, понимаете?» — призвал Пригожин.

Именно отсутствие диалога с Хаматовой, по словам Пригожина, и привело к подобному ее поведению в последние месяцы. Метод кнута — порицания и осуждения необходимо сменить. И тем более не умалять достоинств Хаматовой.

«Но не надо ее оскорблять, нельзя перечеркивает заслуги, нельзя перечеркивает достоинства. Это страшнее всего. Потому что мы становимся на ступень тех, кто принижает, те самые заслуги», — добавил продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда у Чулпан Хаматовой появились мысли уехать из России.

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