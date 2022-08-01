Максим Фадеев показал редкое фото с женой

Она существует: Максим Фадеев показал редкое фото с женой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Таким образом музыкальный продюсер креативно ответил на вопрос влюбленной подписчицы.

Знаменитый продюсер Максим Фадеев опубликовал в социальных сетях фото со своей женой Натальей. К слову, он редко выкладывает подобные снимки, но этот стал по-настоящему особенным. Пост помог музыканту отбиться от навязчивой влюбленной поклонницы. Таких, к слову совсем немало.

Instagram* / fadeevmaxim

Девушка спросила у Фадеева, когда же выйдет за него замуж. Счастливый шоумен не стал медлить с ответом. Дал краткий, но очень категоричный.

«Я женат», — ответил продюсер.

Instagram* / fadeevmaxim

Со своей будущей супругой Фадеев познакомился, когда работал вместе с певицей Линдой. Тогда Наталья была гримером артистки. В 1997 году у них появился единственный сын Савва. Также у пары был первенец, девочка, которая умерла из-за некомпетентных врачей.

Из-за этого продюсер даже отказался от зарплаты во время работы над шоу «Голос. Дети». Он признался, что не может брать деньги за общение с маленькими исполнителями, так как относится к ним, как к родным.

Как ранее писал 5-tv.ru, Максим Фадеев рассказал о музыкальном критике, который является его однофамильцем. Продюсер попросил его творческий псевдоним, чтобы не вводить людей в заблуждение.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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