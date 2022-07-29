Максим Фадеев предложил критику-однофамильцу взять псевдоним
Продюсер заявил, что не имеет никакого отношения к «пророческим» высказываниям критика относительно выступления певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева.
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
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Продюсер Максим Фадеева в своем Telegram-канале рассказал о музыкальном критике с такой же фамилией, которого регулярно цитируют российские средства массовой информации.
«Не так давно в медиаполе появился „музыкальный критик“ с фамилией „Фадеев“. СМИ активно его цитируют, используя это невероятное совпадение», — написал он.
Продюсер приложил снимок с заголовками российской прессы, в которых критик-однофамилец предсказывает отказ россиян посещать выступления певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Фадеев заявил, что не имеет никакого отношения к таким заявлениям. Он призвал критика придумать себе творческий псевдоним, чтобы не вводить людей в заблуждение. Фадеев-продюсер предложил свои варианты: Графоманов, Вракин или Писенко.
Так что, читая новости про звезд, будьте внимательны: Максим Фадеев — это композитор и продюсер, а Александр Фадеев — это музыкальный критик.
Как ранее писал 5-tv.ru, педагог Владимир Коробка, который преподавал вокал на проекте «Фабрика звезд-2», рассказал, почему победительница второго сезона Полина Гагарина не стала сотрудничать со звездным продюсером Максимом Фадеевым.
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