Максим Фадеев предложил критику-однофамильцу взять псевдоним

Продюсер Максим Фадеева в своем Telegram-канале рассказал о музыкальном критике с такой же фамилией, которого регулярно цитируют российские средства массовой информации.

«Не так давно в медиаполе появился „музыкальный критик“ с фамилией „Фадеев“. СМИ активно его цитируют, используя это невероятное совпадение», — написал он.

Продюсер приложил снимок с заголовками российской прессы, в которых критик-однофамилец предсказывает отказ россиян посещать выступления певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Фадеев заявил, что не имеет никакого отношения к таким заявлениям. Он призвал критика придумать себе творческий псевдоним, чтобы не вводить людей в заблуждение. Фадеев-продюсер предложил свои варианты: Графоманов, Вракин или Писенко.

Так что, читая новости про звезд, будьте внимательны: Максим Фадеев — это композитор и продюсер, а Александр Фадеев — это музыкальный критик.

Как ранее писал 5-tv.ru, педагог Владимир Коробка, который преподавал вокал на проекте «Фабрика звезд-2», рассказал, почему победительница второго сезона Полина Гагарина не стала сотрудничать со звездным продюсером Максимом Фадеевым.