Каирьянов выложил в интернет видео родов актрисы Марины Орловой

Новоиспеченный отец зафиксировал на камеру мобильного телефона весь путь своей беременной супруги от дома до появления на свет двух малышей.

Российская актриса Марина Орлова совсем недавно нежилась на берегу бассейна вместе с супругом актером Георгием Каирьяновым, но август у пары выдался напряженным и начался с экстренной поездки в клинику. У Орловой отошли воды, и пока она готовилась к рождению ребенка, ее супруг благопристойно заснял все на камеру и выложил в Instagram*.

Каирьянов все время находился в больничной палате, пока его супруга ждала акушера, он поддерживал свою избранницу и обрадовался, когда увидел рождение первенцев.

«А тут Марина терпит схватки. Не очень-то приятно. Это тебе не как в кино. Смотрите, какие эмоции. Ой, вот тут больно. Я готов уже ко всему!» — прокомментировал роды 26-летний Георгий.

Некоторое время спустя актер показал как новорожденные малыши — мальчик и девочка — впервые увидели маму. Все время Каирьянов держал свою супругу за руку.

«Самый любимый муж, спасибо тебе», — сказала Орлова.

Марина и Георгий вступили в официальные отношения в конце июля. Они не стали устраивать пышное торжество, а отметили этот день в кругу близких друзей, сейчас пара живет в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внебрачный сын Бедроса Киркорова Александр Матвеев стал отцом. Рождение малыша для него — долгожданное событие. К нему он шел много лет, причем ребенка удалось зачать естественным путем, вопреки слухам о нетрадиционной ориентации пародиста.

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