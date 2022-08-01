Названы дата и место прощания с худруком ансамбля «Березка» Мирой Кольцовой

Прощание с худруком хореографического ансамбля «Березка» Мирой Кольцовой, о смерти которой стало известно сегодня, состоится 3 августа в 11:00 в Светлановском зале Дома музыки. Об этом 5-tv.ru сообщила начальник PR-отдела ансамбля Елена Грицак.

Она добавила, что тело народной артистки СССР после церемонии прощания будет погребено на Ваганьковском кладбище Москвы.

Худрук и главный балетмейстер ансамбля «Березка» Мира Кольцова скончалась на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Несмотря на состояние здоровья, она до последних дней принимала участие в жизни ансамбля и присутствовала на его концертах.

Вся жизнь и творческая деятельность Кольцовой была связана с «Березкой». Окончив в 1957 году Хореографическое училище при ГАБТ СССР (сейчас Московская государственная академия хореографии) она пришла в ансамбль, где была ведущей солисткой в течение 20 лет.

В 1979 году Кольцова стала художественным руководителем и главным балетмейстером «Березки», создав для ансамбля множество постановок. Всего она отдала любимому творческому коллективу 65 лет жизни.

За свою творческую деятельность Кольцова была отмечена множеством государственных наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал о смерти на 85-м году жизни последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина.