Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Бродячий пес спас велосипедиста от нападения озверевшей стаи в Кабардино-Балкарии

Эфирная новость 1 832

Трогательная история произошла неслучайно: мужчина и пушистый герой дружили очень давно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Удивительная история дружбы собаки и человека: в Кабардино-Балкарии велосипедиста спас бродячий пес от своих же сородичей.

На мужчину напали две собаки бойцовой породы. Пока он доставал шумовой пистолет, чтобы отогнать животных — проблема была решена. Бродячего пса, как выяснилось, мужчина давно знал, общался с ним и подкармливал.

+24° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
62.05
0.74 63.25
0.68
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Одно случайное слово полностью уничтожило авторитет Байдена
20:29
Пугачева запечатлела в небе над Юрмалой странное видение: «Это знак»
20:24
Бродячий пес спас велосипедиста от нападения озверевшей стаи в Кабардино-Балкарии
20:09
«Ищут пожарные, ищет милиция»: Гаспарян высмеял кабмин ФРГ за «потерю» турбины
20:05
Нэнси Пелоси встретится с властями Тайваня 3 августа
19:59
Посла РФ вызвали в МИД Швеции после публикации в соцсетях

Сейчас читают

Он мечтал увидеть столицу: 7-летний мальчик внезапно умер во время прогулки по Москве
Наглые до ужаса: политолог пословицей описал претензии Киева на возврат имущества СССР
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
Врачи уже дали прогноз: стали известны подробности состояния Анатолия Чубайса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год