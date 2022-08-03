Капкан на туриста: как защитить россиян от гидов-самоучек

Ситуация с неквалифицированными экскурсоводами становится серьезной — число дилетантов растет. Прогулка по городу ведет только к потере денег, но непрофессионал при восхождении может стоить жизни.

В Петербурге придумали, как защитить туристов от непрофессиональных гидов. В стране набирают популярность индивидуальные авторские экскурсии, и мода как раз пошла из Северной столицы. Вот только в результате путешественники просто расстаются с деньгами, взамен получая в лучшем случае статью из энциклопедии. Но желающих при этом становится все больше. В этом убедился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

И даже после трех решений суда, Инна из Севастополя не может вернуть внесенный залог за несостоявшийся авторский тур. Комфортное восхождение на Ай-Петри, головокружительные виды, единение с природой — в общем, обещали золотые горы… Но ничего этого не случилось.

«Договор не подписывался. Это, конечно же, моя ошибка. Я всегда советую всем с людьми незнакомыми заключать договор, прежде чем, куда-то отправиться, и вообще вносить какие-либо деньги», — посоветовала пострадавшая.

Ирина из Петербурга договор тоже не подписывала. Реклама сулила вояж мечты на юг страны, в итоге авторская концепция разочаровала.

«Питание — это была такая большая алюминиевая кастрюля с разваренными макаронами, которую вылили коту потом — даже кот ее не ел, батон и майонез», — пожаловалась на сервис пострадавшая от авторского тура Ирина Рыбакова.

Но эксклюзивность таких предложений привлекает с каждым годом все больше россиян. За креативный подход условного гида-гуру или знатока региона — к организации путешествия — готовы платить как минимум 5% клиентов.

И если учесть, что по итогам прошлого года 56 миллионов россиян отдохнули внутри страны, а еще семь с половиной отправились за рубеж, получается, что клиентами таких изобретателей тур-программ — могли стать больше трех миллионов человек. В Северной столице зреет инициатива — лицензировать работу трэвэл-выдумщиков.

«У нас гид, например, пьяный ездил за рулем. Ну что я мог ему сделать?! Патент должен помочь вывести эту зону из серой, его должен получить не путешественник, а лицо, которое предоставляет услуги проводника, экскурсовода, гида, тот, кому путешественник доверяет свою жизнь», — пояснил идею инициативы депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

То есть, по сути, патент — это такой знак качества, маркер для туриста, что автор тура не дилетант. Сейчас за опытного экскурсовода и знатока местности может выдать себя буквально каждый. Попробовали и мы: вышли к Эрмитажу, предлагали прогулку по Красному треугольнику — некогда промышленному району Петербурга.

Около 15 минут мы провели на Дворцовой площади. Никто не подошел, не поинтересовался. Но потом сменили тактику — предлагаем тур более настойчиво, завлекая туристов у Авроры. Бинго! Вот семейная пара — интересуется.

В общем, продать авторский тур — легко. Главное, найти хлебное место. При этом путешественник, плохо знакомый с историей города, и не понял бы, что ему, в лучшем случае, по верхам пересказали статью из Википедии.

Но если речь идет об экстремальном туризме — например, рафтинге на Алтае или восхождении на Эльбрус, каждый турист должен думать в первую очередь, кому он доверяет свою жизнь.

«Человек, который забрался на гору, на следующий год зовет с собой и набирает команду десять человек. И потом МЧС и другие гиды вынуждены организовывать спасательную операцию, потому что человек повел за собой людей, не имея должного опыта», — рассказал руководитель компании по организации восхождений на горы Игорь Бессон.

Есть здесь и законодательная коллизия. Все, кто сегодня занимается эксклюзивными турами — в основном, самозанятые. А чтобы полноценно, выражаясь правовым языком, оказывать туруслуги — нужно стать «организацией», юрлицом. Вот только обороты частных изобретателей турпрограмм уровню организации не соответствуют. А потому, если требовать очень многого, можно и вовсе задушить весь авторский туризм в зародыше.