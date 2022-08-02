Никто, кроме вас: в России отмечают День Воздушно-десантных войск

В России отмечают отмечают День Воздушно-десантных войск

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

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В 2022 году служащие отмечают 92-ю годовщину со дня основания войск.

Охрану фонтанов по всей стране сегодня усилили — так в городах подготовились ко дню ВДВ. Все, кто служил в десантных войсках — сегодня отмечают профессиональный праздник. С ним Крылатую пехоту поздравили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Они подчеркнули: сейчас ВДВ — это одни из самых подготовленных и мобильных подразделений российской армии…

«Десантники во все времена ежедневным трудом подтверждали свою профессиональную надежность, но особенно это проявлялось в боевой обстановке», — подчеркнул командующий ВДВ России Михаил Теплинский.

В ходе спецоперации за проявленные мужество и героизм более пяти тысяч представителей Воздушно-десантных войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Героя России.

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