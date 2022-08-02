Почему нельзя купаться в Ильин день 2 августа — мнение священника
Священник Савченко объяснил традицию отказа от купания в Ильин день 2 августа
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
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Разрешено ли в большой праздник в принципе прикасаться к воде?
Ильин день традиционно отмечается 2 августа. Считается, что в этот день, а также после него нельзя купаться в водоемах. О том, надо ли соблюдать обычай и действительно ли это так рассказал священник Николай Савченко.
По его словам, убеждение о запрете купания появилось благодаря народным традициям и православного происхождения у него нет.
«В этом дне нет ничего вероучительного. Это лишь народное поверье. Его нарушение — не грех», — подчеркнул он.
Также отмечается, что подобных запретов нет, но считается неправильным, если в этот день человек предпочел искупаться вместо службы. При этом, если в другие дни он живет по заповедям, то такого ограничения и вовсе нет.
Священнослужитель сказал, что в наших широтах и южных регионах температура воздуха и воды сохраняется теплой и можно купаться после дня Ильина.
«Для людей, которые отправляются на отдых в теплые регионы, ограничения для купания и вовсе отсутствуют. Отказаться от купания в этот день можно только из уважения к народным традициям», — заметил Савченко в беседе с «Вечерней Москвой».
Кроме того, в этот день рекомендуется проявлять жесткость в соблюдении правил Православной церкви и не совершать греховные дела.
«Если в любой другой день послабление в вере может быть оправданным, то в Ильин день должна присутствовать большая строгость — в знак памяти об этом пророке», — подытожил священник.
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