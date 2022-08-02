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Прямая трансляция пресс-конференции, посвященной турниру «Суперсерия. Дацик VS Монсон»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 073

Грандиозный поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам смешанных единоборств.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Турнир «Суперсерия. Дацик VS Монсон» в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые в истории пройдет по всем правила смешанных единоборств.

Главные участники грандиозных соревнований: российский боец MMA Вячеслав Дацик, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship Джефф Монсон, чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Неврузов, бразильский боец MMA Фернандо Родригес, российский боец MMA Святослав Коваленко, российский боец MMA Саша Стоун, кандидат в мастера спорта по боксу Николай Чибисов, а также российский боец Андрей Ефимов.

Большие соревнования состоятся 5 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.

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