Срезали плоть: пленный боевик признался, что в «Азове»* практиковалось людоедство
Пленный боевик заявил о практике людоедства в «Азове»*
Фото: www.globallookpress.com / M. Lohmann
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Неонацисты занимались не только пытками со срезанием человеческой плоти, но и ее поеданием.
Боевики украинского националистического формирования «Азов» * занимались каннибализмом. Об этом заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.
«В „Азове“ практиковалось людоедство. Один из пленных сознался нам в этом», — сказал Волков в ходе судебного заседания об официальном признании «Азова» террористической и экстремисткой организацией.
Кроме того, Георгий Волков рассказал, что сдавшиеся в плен националисты боялись возмездия от мирных жителей, которых «Азовцы» на протяжении восьми лет пугали, мучали пытками и регулярно убивали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев ударил ракетой HIMARS по СИЗО с пленными боевиками «Азова» в Донецкой народной республике. Полсотни человек убито, еще 73 получили ранения, и все потому, что военнопленные начали рассказывать союзным войскам о махинациях и зверствах ВСУ.
* — запрещен в РФ.
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