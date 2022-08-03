В гостях хорошо, но дома лучше: Ефим Шифрин вернулся на родину

Артист в конце июля внезапно отправился в Израиль. Некоторые тут же подумали — сбежал. Но если и юморист и сбегал, то только от рутины к своим родным.

Российский юморист Ефим Шифрин вернулся обратно в Россию. В Израиль он улетел во второй половине июля. И многие тогда решили: как и некоторые его коллеги, наверняка эмигрировал. Но поездка оказалась простым отпуском.

Дело в том, что в Израиле у знаменитости множество родственников. Там с 1993 года живет его старший брат Самуэль Залманович Шифрин, у которого есть жена, трое детей, а недавно появился и внук. А еще, как пишет dni.ru, родни в Израиле у артиста предостаточно. И на протяжении почти двух недель он пытался всех повидать и со всеми пообщаться.

Но отпуск имеет свойство быстро заканчиваться. Шифрин уже прилетел в Москву. И 12 августа, отдохнувший, набравшийся сил и зарядившийся от общения с близкими артист намерен открыть новый театральный сезон.

К слову, знаменитости 66 лет. Он живет в Москве и очень востребованный артист в России. В свободное время активно занимается бодибилдингом. Своих детей шоумен не имеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие поступки человека Ефим Шифрин не готов прощать.