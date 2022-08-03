Сырники за полтысячи рублей: почему в аэропортах «взлетают» цены на еду

Посетители столичных аэропортов массово жалуются, что цена на еду и напитки в воздушных гаванях просто заоблачная. В чем же причина такой безнаказанности и как с этим бороться?

Законодательное собрание Петербурга обратилось в Минтранс с предложением проверить наценки в аэропортах. Депутатов завалили жалобами от пассажиров. Люди недовольны заоблачными ценами, которые выше обычных, порой в два раза, а то и в три. Бутылка питьевой воды в аэропорту может продаваться за 300 рублей, а чашка кофе стоит как обед в ресторане.

Ценники в российских небесных гаванях изучил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Стоимость порции пельменей в челябинском аэропорту тут же отбила желание поужинать перед полетом у голодного пассажира.

В Столичном Домодедово таких денег и на кофе едва хватит. Листаем меню во Внуково. Стейк за три с половиной тысячи, филе трески (80 граммов) за 720 рублей. Сырники со сметаной (100 граммов) — почти за 500. Депутаты и общественники призывают спустить цены с небес на землю.

«Стоимость питания в аэропорту часто завышена, она превышает в два, а то и в три раза стоимость, за которую можно приобрести продукт в тех же кафе и точках питания в центре города», — заметил председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Мы приехали в один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов страны — Пулково. Здесь 27 ресторанов и кафе и 36 магазинов. Посмотрим, как обстоят дела с ценами здесь.

Отпускной сезон — это толпы туристов. Один из самых бюджетных брендов воды, которую в магазинах продают за 40 рублей, в аэропорту стоит 119.

В городе в разы дешевле. Владельцы кофеен и ресторанов утверждают — ценообразование в аэропорту и за его пределами — совершенно разное. В воздушной гавани — коммерсанты закладывают не только себестоимость продукта (20%), зарплату персонала (20%) и аренду помещения (20%). Но еще и процент от оборота кафе или ресторана, который берет себе аэропорт. И он может достигать — трети от стоимости продукта.

Но за счет постоянного потока посетителей, которые не задерживаются, в среднем, больше чем на полчаса, столики редко пустуют. А выручка с лихвой покрывает и тот самый процент от сбора, которые коммерсанты не платят в городах.

«Аппетитам границ нету. Грань предела этого завышения — это только размер нашего с вами кошелька. И понятно, что на такие насущные потребности как вода, и на которую цена не высока — там завышение может быть кратное — воду и за триста рублей продают», — высказался директор института повышения конкурентоспособности, кандидат экономических наук Алексей Ульянов.

Высокая цена не преступление. А вот когда в аэропорту, скажем, всего пять кофеен и все, как продают кофе по 500 рублей — это уже считается сговором. И нарушением закона. Ведь при этом компании занимают доминирующее положение: кроме них на рынке, то есть в аэропорту никого больше нет.

Антимонопольная служба, проверив ценники, уже возбудила целый ряд уголовных дел. И призывает пассажиров жаловаться не стесняясь. За нарушение грозит от 300 тысяч до миллиона. Правда, такой штраф эквивалентен дневной выручке заведения в аэропорту.