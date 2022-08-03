Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Оттуда не выходит: Захарова указала, где сейчас находится Зеленский

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 7 816

Захарова указала на истинное местонахождение президента Зеленского

Оттуда не выходит: Захарова указала, где сейчас находится Зеленский

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Официальный представитель МИД России напомнила, как сказывается инициированный США кризис на президенте Украины.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в саркастической манере рассказала, где находится украинский президент Владимир Зеленский. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала заявление пресс-службы Белого дома о том, что президент США Джо Байден понимает, какой стресс испытывает украинский лидер, и уважает его.

«Посмотрите, насколько «более красивее»:

— Как у него дела?

— Он в стрессе», — поправила представитель российского МИД (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Захарова подчеркнула, что это «элегантная замена» местонахождения на состояние.

Ранее администрация Соединенных Штатов Америки после публикации СМИ о недоверии, которое есть между Вашингтоном и Киевом, заявила, что Джо Байден осознает стрессовое состояние Зеленского.

Как писал 5-tv.ru, Мария Захарова выразила надежду на возвращение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на родину после визита на Тайвань.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
60.16
-1.89 61.27
-1.98
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

13:43
Мощная солнечная буря нарушит работу спутников и электросетей
13:41
Siemens заявила о невозможности доставить турбину для «Северного потока» в РФ
13:26
Крупный пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье
13:23
Автомобиль уехавшей из России Пугачевой объявили в розыск
13:17
Росгвардия уничтожила диверсионно-разведывательную группу Украины в ЛНР
13:06
Самолет Нэнси Пелоси покидает Тайвань

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Анна Калашникова чуть не умерла при родах: «У меня был сепсис»
Югославия 2.0: НАТО направили войска к сербской границе
Родинки и загар: Как защититься от солнца и не заболеть раком

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год