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Захарова призвала вернуть «на базу» «летающего спикера» Пелоси

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 110

Захарова призвала вернуть на базу летающего спикера Пелоси

Захарова призвала вернуть «на базу» «летающего спикера» Пелоси

Фото: www.globallookpress.com / Michael Brochstein

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

Представитель МИД РФ заявила о неспособности американского политикума трезво оценить современные геополитические реалии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей фирменной саркастической манере выразила надежду на возвращение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на родину после визита на Тайвань.

«Я надеюсь, что летающий спикер когда-нибудь вернется на базу», — сказала Захарова на брифинге.

Она также пожелала Пелоси в своих действиях советоваться с людьми, «которые хотя бы по остаточному принципу интересуются дипломатией как профессией».

«Вызывает удивление, насколько американский политикум, особенно в Капитолии, неспособен трезво оценить нынешние геополитические реалии, в которых нет места былой гегемонии США», — заявила российский дипломат.

По мнению Захаровой, визит Пелоси на Тайвань может стать «последней каплей» в затяжном конфликте между островом и материковым Китаем.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле назвали провокацией возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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