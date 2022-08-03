Украинский доброволец Гнездилов заявил об исчерпании возможностей ВСУ в Песках

ВСУ исчерпали боевой ресурс в донецких Песках

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; 5-tv.ru

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Силы ДНР закрепились в районе поселка и развивают наступление в направлении Марьинки.

Вооруженный силы Украины несут огромные потери в районе разрушенного донецкого аэропорта. Об этом украинскому изданию «Страна» рассказал воюющий на стороне Киева доброволец Сергей Гнездилов.

«Прямо сейчас мы теряем Пески. Все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны», — заверил журналистов Гнездилов, утверждая, что он досконально знает обстановку в данном районе, так как находится там.

В то же время, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об успехах в направлении Песок и Марьинки. Как сообщал ранее 5-tv.ru, благодаря контрбатарейной работе артиллерии серьезные укрепления ВСУ пробиваются и подразделения продвигаются дальше. По последним данным им удалось закрепиться в Песках и начать развитие наступления в направлении Марьинки.

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ВСУ исчерпали боевой ресурс в донецких Песках

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