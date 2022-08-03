C детьми здесь не место: почему многие лидеры Европы не стали продолжать свой род

Дело в профессии, сексуальной революции или все это стечение обстоятельств?

Ангела Меркель, Эмануэль Макрон, и Тереза Мэй, Марк Рютте, Майя Санду — все эти люди добрались до вершины политического олимпа. Но только профессия и амбиции объединяют бывших и действующих лидеров стран. Есть у них еще одна общая и незавидная черта — отсутствие детей. Почему так вышло? Стечение обстоятельств или новый тренд?

Не женское это дело

Фрау за свою жизнь была дважды замужем, но ни от одного из них у нее так и не родился ребенок. Когда-то, как пишет KP.RU, вопрос о детях поставил ее в тупик. Канцлер ФРГ Гельмут Коль поинтересовался у 37-летней Ангелы, как у нее с женским делом. Но ответить ей было нечего. Вот играть в аппаратные игры — пожалуйста. Но дочки-матери — точно не ее профиль. Коль, впрочем, видимо, быстро это понял и дал понять, что не спрашивает ничего личного.

«Нам нужен человек, способный возглавить Федеральное министерство по делам женщин и молодежи», — сказал он тогда фрау.

И хоть министерский пост она получила в 1991 году по квоте, чтобы соблюсти чтобы «соблюсти политес», карьера Меркель стремительно пошла в гору. И через 15 лет и сама стала канцлером.

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Не в детях счастье

Как и фрау Меркель, посты наверху получили другие ее коллеги из европейских стран. Со старыми вожаками Шарлем де Голлем, Жаком Шираком или Гельмутом Колем у них почти ничего общего. Не тот масштаб.

К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Молдавии Майя Санду. Оба до прихода в «профессиональную политику» не занимали ни одной выборной должности. Но двери им каким-то образом открылись. Как и Дале Грибаускайте, президенту Литвы, и Терезе Мэй, члену Палаты общин Британии — обе, как Макарон и Санду, тоже на определенных этапах жизни были финансистками, работали с международными банковскими структурами.

Аналогично Марк Рютте — премьер Нидерландов: до прихода в политику он работал на топовой позиции в местном филиале транснациональной корпорации. То же самое касается главы Евросоюза» Жана-Клода Юнкера — бывший финансист, представлявший родной Люксембург в совете директоров Всемирного банка.

Понятно, что все эти люди могут похвастаться политическими достижениями, невзирая на то, каким был путь к успеху. Но интересно, что ни у кого из них тоже нет детей. А некоторые даже и не состояли в браке. Как будто договорились.

Мистика и цифры

Есть версия, что для европейских политиков бездетность — некий билет в элитный клуб властителей мира. На этот счет рассуждает уроженец Молдавии, известный русский писатель Владимир Лорченков.

«Кто такая Майя Санду? Это человек без национальности, пола и религии. Такие люди определяются просто: весь трудовой стаж — всевозможные „неправительственные структуры“ либерального толка, отсутствие детей, „гибкая“ сексуальная ориентация», — цитирует писателя KP.RU.

Не уступают ей в этом смысле и другие европейские чиновники: Йенс Шпан, министр здравоохранения при Меркель. Живет с «мужем» в гей-браке, или тот же бездетный Макрон. В однополых связях он вроде бы не замешан, но много вопросов вызывает его брак с женщиной вдвое старше его, которую общественность еще и сравнивает с трансвеститом. А самое интересное, что перечисленные политики, включая Меркель, состоят в закрытом клубе «Молодые глобальные лидеры» (YGL), созданным известным глобалистом, директором Всемирного экономического форума — Клаусом Швабом. Неужели туда принимают только бездетных?

Но есть и другое объяснение — цифры. По информации научного журнала Nature, сейчас не менее 20% населения западных стран — «чайлдфри» (осознанные бездетные). А это уже следствие сексуальной революции. Европейцы так увлеклись собой, что в них так и не проснулись родительские инстинкты.

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Профессия с мужским лицом

Еще одно объяснение — в политику не идут женщины со слабым характером. Эта сфера, по мнению Александра Невеева, кандидата психологических наук и борца с сектантскими культами, связана с сугубо мужскими качествами.

«Однако политическое лидерство, наоборот, связано с сугубо мужским поведением, а оно трудно совместимо с процессом вынашивания ребенка, родами, кормлением… Исключения, разумеется есть — в 2010 году депутат Европарламента Лисия Ронзулли пришла на заседание с месячным младенцем и стала кормить его, привлекая внимание к проблемам работающих матерей. Но это так и осталось экстравагантной выходкой, почему мы о ней до сих пор и помним», — пояснил он.

К тому же, по словам эксперта, западные политические лидеры воспитывались в атмосфере «новой этики». Это всевозможные нетрадиционные ценности, включающие, в том числе идеологию «чайлдфри».

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