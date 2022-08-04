Джейсон Момоа поработал стюардом: «Аквамена» засняли на борту самолета

Актер Джейсон Момоа раздавал воду на рейсе Гавайских авиалиний в рамках рекламной кампании

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Акция артиста оказалась не благотворительной, а рекламной, но страдающие от жары пассажиры самолета все равно были благодарны.