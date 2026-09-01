В Санкт-Петербурге провели линейку под трек «Сикс Севен»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 96 0

Исполнитель нашумевшей песни лично выступил перед детьми.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Рэпер Gazan выступил на линейке 1 сентября в питерской школе № 45

Рэпер Gazan (настоящее имя — Константин Жуков. — Прим.ред.) выступил на линейке 1 сентября в петербургской школе № 45. Для ребят артист исполнил один из своих самых популярных хитов — трек «Сикс Севен». Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Выйдя к педагогам и ученикам, рэпер сначала поздравил всех присутствующих с праздником. В частности, он пожелал ребятам легкой учебы. После чего артист вместе с первоклассницей, которая звонила в небольшой колокольчик, прошелся вдоль ребят.

Только после этого Gazan передал заряд драйва учащимся школы № 45, исполнив песню «Сикс Севен». Ребята поддерживали рэпера как могли: двигались в такт музыке и показывали знаменитые движения из вирусного мема.

Фото, видео: 5-tv.ru

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Gazan рассказал, что пока он учился в школе, ему так и не выпал шанс звонить в колокольчик на линейке.

«Я решил в соцсетях разместить видео с просьбой о том, чтобы школьники меня приглашали к себе на линейки. Заявок было, по-моему, больше 50 тысяч. Телефон разрывался, все почты тоже. Честно, я не ожидал такого», — поделился исполнитель хита «Сикс Севен».

Еще артист рассказал, что перед выступлением в школе сильно переживал.

«Я очень сильно волновался как будто сам иду в школу на занятия. И когда я уже вышел к ребятам, увидел их лица, улыбки, мне стало намного легче на душе <…>. Безумно, приятно, что они меня встретили с любовью», — добавил Gazan.

Рэпер также сказал, что договориться с руководством школы было непросто. Но, к счастью, в итоге все удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Лерчек, которая борется с четвертой стадией рака желудка, повела детей в школу. Для торжества интернет-звезда выбрала держанный и элегантный образ.

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