Сторонница Трампа конгрессвумен Джеки Валорски погибла в автокатастрофе в США

Она была высокопоставленным членом подкомитета по поддержке трудящихся и семьи, а также представляла второй избирательный округ Индианы в Конгрессе.

Конгрессвумен-республиканец Джеки Валорски из Индианы погибла в автокатастрофе в США в разгар предвыборной кампании в Конгресс. Об этом пишет агентство Reuters.

Кроме того сообщается еще о трех смертях из-за столкновения транспортных средств недалеко от города Наппани в Индиане. Среди погибших называются директор по коммуникациям Валорски Эмма Томсон и Зачери Поттс — местный председатель республиканского округа.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что автомобиль американского политика врезался в легковушку, выехавшую на встречную полосу. Водителем этого авто оказалась женщина, она также скончалась на месте аварии.

Известно, что Валорски считают сторонницей экс-президента США Дональда Трампа.

По комментарию офиса Валорски, ей было 58 лет, она представляла второй избирательный округ Индианы в Конгрессе, а также работала в Комитете по путям и средствам Палаты представителей. Кроме того, была высокопоставленным членом подкомитета по поддержке трудящихся и семьи. Валорски почти всю жизнь прожила в Индиане.

До своего избрания в Палату представителей в 2012 году Валорски три срока проработала в законодательном собрании Индианы, провела четыре года в качестве миссионера в Румынии вместе со своим мужем и работала репортером телевизионных новостей в Саут-Бенде

Коллеги погибшей уже публикуют в социальных сетях слова соболезнования, отмечая невероятную работоспособность, отзывчивость и доброе сердце женщины-политика.

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