Диетолог назвала идеальные продукты для перекуса на работе

Очень важно соблюдать объемы потребления, так как иначе полезный перекус может превратиться во вредный.

Для перекуса на работе врач-гастроэнеролог, диетолог Нурия Дианова рекоментовала выбирать творог и сыр, орехи и свежие фрукты с овощами, так как по полезности это лучшие продукты для утоления голода.

«Для тех, у кого есть холодильник на рабочем месте, ряд полезных продуктов для перекуса привязаны к хранению в холодильнике. Сюда привязан пятипроцентный творог. Норма для женщин от 50 до 70 грамм, то есть, подойдут небольшие пачки. Мужчинам можно смело 100-130 грамм. Кусочки сыра. Женщинам желательно 20-30 грамм, а мужчинам — до 50 грамм. Это только часть перекуса, которая хранится в холодильнике», — цитирует URA.RU слова специалист.

Также она упомянула продукты, для хранения которых холодильник не нужен — любые любимые орехи, но не арахис, так как это не орех, а бобовая трава, поэтому от него может болеть желудок.

«Есть норма потребления и желательно ее придерживаться, то есть, не горсть, а в штуках. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие. Сегодня брать одно, завтра — другое, в третий день — третий вид ореха», — отметила диетолог.

По словам Диановой, также можно использовать ореховую пасту урбеч, а вот второй по важности является клетчатка, ее можно получить из разных источников, например, свежих фруктов и овощей.

«Вы можете взять просто огурец с помидором. Можете порезать на салат либо так съесть, причем с любым из этих вариантов, то есть, с сыром, творогом, орехом. Они все универсальные и сочетаются между собой. Даже овощной салат с урбечом сочетается», — сказала она.

Говоря про питье, Дианова упомянула чай и кофе как обязательный компонент, но при соблюдении допустимых объемов — до 200 миллилитров.

«Никаких больших литровых чашек кофе. Это неправильно. Все должно быть маленькое. Посмотрите на одноразовый стаканчик, который ровно 200 миллилитров. И как раз у вас будет идеально пищеварение», — заключила специалист.

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