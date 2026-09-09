Куда добавлять чиа: правильные сочетания для модного суперфуда

Семена чиа хорошо сочетать с молочными продуктами и ягодами

Чиа — это съедобные семена растения шалфей испанский. Маленькие овальные зернышки диаметром около одного миллиметра могут быть черного, белого, серого или коричневого цвета. На их поверхности — рельефный рисунок.

Чиа стали настоящим хитом в социальных сетях, пишет URA.RU. Блогеры призывают добавлять их практически везде. Правильно ли это?

Польза чиа

К безусловным плюсам продукта относится высокое содержание пищевых волокон. Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости. Растительный белок является источником аминокислот, особенно для вегетарианцев и спортсменов. Омега-3 жирные кислоты полезны для сердца и сосудов. Также в семенах содержатся минералы — кальций, магний, фосфор, железо, цинк и витамины группы B — они поддерживают нервную и энергетическую системы.

Вред суперфуда

Чиа весьма калорийны: на 100 грамм продукта приходится 486 калорий. Поэтому важно учитывать потребление продукта при расчете общего ежедневного калоража. На одну столовую ложку суперфуда приходится от 60 до 75 калорий.

Особенно сочетаются чиа с:

молочными продуктами — творогом или йогуртом. Семена добавят клетчатку и растительные жиры, а кисломолочные продукты — белок и кальций, так ваш завтрак будет полноценным;

кашей. В любой цельно зерновой каше содержатся сложные углеводы и клетчатка, а чиа прибавят к этому белок и насыщенные жиры;

ягодами и фруктами. Сочетая семена чиа с ягодами или кусочками фруктов, вы получаете сразу два источника пищевых волокон. Особенно удачно это работает, если добавить такой микс в йогурт или кашу — тогда привычный завтрак становится более насыщенным клетчаткой и полезнее для пищеварения;

овощами и источником белка. Самый действенный способ повысить питательную ценность привычных блюд — посыпать их семенами чиа.

С чем сочетаются семена чиа

Стоить отметить, что продукт достаточно самодостаточен. Одну столовую ложку семян нужно залить 200-250 миллилитрами воды, перемешать и оставить на 20 минут. Напиток будет особенно полезен для людей, которые страдают дефицитом клетчатки.

Кому чиа не подойдут

Прежде чем ввести чиа в рацион, обратите внимание на пару важных нюансов. Этот суперфуд не подойдет вам, если у вас есть болезни желудочно-кишечного тракта с предписанием ограничить клетчатку или в прошлом была негативная реакция на семена.

Еще одно правило: при увеличении доли клетчатки в меню обязательно пейте достаточное количество воды — иначе полезные волокна могут вызвать вздутие и тяжесть вместо легкости.

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