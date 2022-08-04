Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Первые кадры с места обстрела драмтеатра в ДНР, где прощались с Ольгой Качурой

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Никита Кротов
Никита Кротов Эксклюзив 3 306

В результате ЧП есть пострадавшие. Информация о погибших уточняется.

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Опубликовано видео с пострадавшими после обстрела драмтеатра в Донецке. Посетители учреждения взволнованно говорят по мобильникам, сообщая о происходящем. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

«Обстрел идет, мы тут сидим. В районе театра украинского балета в Донецке. Да, напротив кинотеатра», — говорит мужчина по телефону.

«Не выхожу, не выхожу, сижу здесь!» — говорит женщина рядом.

Несмотря на происходящее, кто-то умудряется шутить.

«Пошли на улицу, покурим», — предлагает посетитель.

Известно, что в результате обстрела со стороны Украины пострадал один человек. Боевики Вооруженных сил Украины обстреляли центр Донецка, где проходило прощание с легендарной артиллеристкой Ольгой Качурой. Информация о погибших уточняется.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства отметил, что мирное население подвергается геноциду со стороны киевских властей в течение восьми лет. По заявлению Минобороны РФ, российские войска наносят удары по военным объектам Украины с целью демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики обстреляли центр Донецка, где проходило прощание с Ольгой Качурой.

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