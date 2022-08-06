Остеопат Животов назвал правильный выбор обуви главным признаком борьбы с мозолями

Остеопат рассказал, как избавиться от мозолей навсегда

Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann

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С малых лет следует решать подобную проблему. И при резкой боли следует обратиться к специалисту.

Постоянные мозоли или натоптыши беспокоят человека на каждодневной основе. Их сезон приходится на лето, когда происходит смена обуви. О том, почему это происходит и как бороться с мозолями, рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

По его словам, они бывают разные: начиная от разных волдырей до твердых натоптышей. Что касаемо первых, то виной всему неправильно подобранная обувь.

Если даже профессиональный педикюр у подолога решает проблему максимум на пару недель, то в таких случаях с большой уверенностью можно говорить о проблемах с позвоночником, заметил специалист.

Тело мучается в попытках сохранить равновесие, и в таком случае нагрузка на стопу распределяется неправильно. В том месте, где возникает избыточное распределение, образуется мозоль.

«Можно бесконечно ее убирать у специалиста, но давление-то при этом никуда не исчезает. Каждый раз на месте мозоли будет нарастать соединительная ткань, и каждая новая мозоль будет точь-в-точь повторять предыдущую, а может каждый раз становиться тверже, толще и больше предыдущей», — предупредил Животов.

Врач рекомендует при наличии мозолей обратиться к специализированному врачу.

«Мы выравниваем все тело, устраняя первопричину проблемы — давление на стопу будет перераспределяться, станет более равномерным. Обычно после остеопатического лечения у взрослых пациентов это явление значительно уменьшается или проходит. Проходит и болезненность, которая сопровождает мозоли, человек начинает чувствовать себя более комфортно при ходьбе», — рассказывает он в разговоре с aif.ru.

Правильный выбор обуви

Чтобы облегчить свое состояние и снизить риск рецидивов мозолей, надо правильно выбирать обувь. Ведь она тоже влияет на позвоночник. Поэтому врач дал рекомендации по выбору обуви.

  • Она должна быть удобной — это самое главное.
  • Обувь должна быть из натуральных материалов.
  • Модель обуви имеет значение — выбирайте сандалии и босоножки, ремешки которых надежно удерживают носок и пятку.
  • Подошва обуви должна быть мягкой и гнущейся.
  • Для городских людей обувь на абсолютно плоской подошве вредна.

«При этом я крайне не рекомендую длительно носить обувь на высоком каблуке. Потому что это вредно, совершенно не физиологично. Как хождение на цыпочках», — подчеркивает врач.

Носить туфли с каблуком выше шести сантиметров — это парадно-выходной вариант. Носить их больше двух часов день не рекомендуется.

Мозоли у детей

Периодически родители замечают, что у их ребенка пальчики находятся на разном уровне (это имеет самое непосредственное отношение к появлению мозолей в будущем).

«Если мы не исправим данную ситуацию у ребенка, то с возрастом проблема не уйдет, а просто примет другие формы, — у взрослого это может сохраняться в виде того, что пальцы немного по-разному давят в обуви, немного нарушена опора на стопу, тяжеловато ходить, могут наблюдаться какие-то индивидуальные мозоли или натоптыши на отдельном пальце», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие вещи не стоит носить летом в городе.

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