Пока общественность переживала за здоровье артистки, она, возможно, была в погоне за красотой.

А был ли рак? Вайкуле заподозрили в проведении процедур красоты

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Пока общественность чуть ли не хоронила Лайму Вайкуле, у которой якобы случился рецидив рака, она, возможно, пыталась вернуть себе молодость, а не здоровье.

Более того, певица, которая сейчас находится в Латвии, наконец озвучила свою гражданскую позицию, подняв флаг Украины на концерте в городе Палан. Этого жеста хватило, чтобы от артистки, как и от ее близких друзей Аллы Пугачевой и Маскими Галкина, отвернулись многие поклонники и коллеги.

Так что теперь 68-летней певице придется удивлять публику на просторах своей или какой-либо другой страны. К примеру, она уже выступила в Монако, где выглядела вполне здоровой, красивой и ухоженной. А значит есть повод полагать, что она прошла ряд омолаживающих процедур. Этого не исключает звездный доктор Лия Гавашели.

«Возможно, она пользовалась нитевыми, эндоскопическими методиками, что положительно сказалось на ее лице. Это прекрасная идея для пациентов пластической хирургии! Лайма, конечно, умело утаила реабилитационный период. Думаю, что последнее фото Вайкуле с платком говорит о том, что она прикрыла таким образом вмешательства хирурга», — цитирует эксперта StarHit.ru.

Кстати, недавно Лайма публично заступилась за Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Пару жестко раскритиковала за позицию по Украине журналистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Вайкуле в ответ назвала нерукопожатным человеком, пренебрегающим нормами морали и этики. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

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