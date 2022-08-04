Под нецензурную брань мужчина по проводам перебрался между домов в Петербурге

В Петербурге нашелся претендент на премию Дарвина - награду, которую присуждают за самую нелепую смерть. В одном из дворов мужчина решил перебраться между домов по линии электропередачи. Забравшись на крышу, он, к удивлению очевидцев, зацепился за один из проводов и ... пополз.

-- А это что? Канат?

-- Это *** провода, ***!

Очевидцы пытались отговорить мужчину от смертельного трюка. Но тот никого не слушал говорят, был сильно нетрезв. И похоже не осознавал всей опасности. В любой момент он мог сорваться вниз или получить смертельный удар током. В итоге петербуржец сумел добраться до соседней крыши, изрядно пощекотав нервы окружающим.