Взрывы старых боеприпасов под Берлином спровоцировали мощный лесной пожар

На складе в одном из районов ФРГ хранились 50 тонн снарядов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Peuckert; 5-tv.ru

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Под Берлином гремит канонада — рвутся боеприпасы. С 04:00 утра и до сих пор. Вспыхнул пожар, горит полтора гектара заповедного леса, над которым фейерверками летают снаряды.

В хранилище находились 50 тонн старых боеприпасов, которые подлежали утилизации. На место происшествия прибыли экстренные службы, но пожарные не могут приблизиться к складу.

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