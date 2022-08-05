Последнее в своей жизни, что услышали жители Донецка — вой снаряда, выпущенного украинскими войсками.

В результате массированного обстрела, которому подвергся центр Донецка, погибли пять человек, в том числе ребенок. В больницы доставлены еще шестеро пострадавших. Боевики атаковали отель, в котором останавливаются журналисты, два жилых дома, а также драмтеатр, где проходила панихида по погибшей Ольге Качуре. Она была единственной женщиной-командиром реактивного артдивизиона.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин одним из первых оказался на месте трагедии.

Один снаряд — три жизни. Пешеходная улица в центре города. Разорванная крупными осколками женщина и ее внучка. Тут же — тело мужчины. Бульвар Пушкина — место, где любят гулять мамы с колясками. Потому что сюда никогда раньше не прилетало.

Последнее что слышали эти люди — рев подлетающего НАТОвского снаряда. Этот жуткий звук уже хорошо знает весь Донецк. Сегодня он разносился над Ворошиловским районом больше десяти раз.

«Да, был прилет здесь, на Гурова, 16. Это было безумно страшно, двое раненых, даже трое раненых, нет слов. Мы здесь в магазине были Какое-то безумие просто, не описать словами, человек кричит, ну жесть. Сколько еще можно, блин? <…> Там еще у „Донбасс Палас“ был, это звоночек, а это уже колокол», — рассказал очевидец удара Роман.

В этом отеле всегда останавливается много журналистов и общественников. Тут — еще один погибший. Погибла женщина… Выжить у нее шансов не было никаких.

Еще один разрыв — в сотне метров, снаряд угодил в мягкую почву, это частично погасило его энергию, но осколками побило фасад жилого дома. Вот скорая забирает раненого — посетителя кафе, расположенного на первом этаже.

Военные предварительно называют калибры снарядов: 155-й и 152-й. По основной версии, били по центру Донецка из разных орудий и как минимум из двух разных орудий.

Близость первых попаданий к театру — важное обстоятельство. Бить украинская пушка начала в момент, когда здесь шла гражданская панихида.

Здание театра, где были организованы поминки Ольги Сергеевны Кочуры, позывной «Корса», которая погибла на днях.

В сам театр не попали. И, к слову, никто из военнослужащих, пришедших попрощаться с легендарной донецкой женщиной-командиром, не пострадал.