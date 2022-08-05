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Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти вопреки санкциям

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Причиной для введения ограничений стала подача сигнала нашему президенту, однако это оказалось бессмысленным.

Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти вопреки санкциям

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Антироссийские санкции с треском провалились, торговля между РФ и ФРГ продолжает осуществляться и расти, несмотря на запреты на уголь, золото, сталь и водку. Таком мнение выразил немецкий обозреватель Олаф Герсеманн.

По его мнению, мотивом санкций против России была подача «сигнала» президенту нашей страны Владимиру Путину. Однако сам глава государства вряд ли обратит внимание на подобные «внушения».

Как говорят данные Федерального статистического управления Германии, в прошлом месяце Берлин потратил на российское топливо три с половиной миллиарда евро. С мая рост составил 5%, а по сравнению с июнем прошлого года — 39%. В том числе импорт из РФ в физическом выражении снизился на 30%.

«Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — говорится в материале обозревателя Die Welt.

Известно, что Берлин планирует постепенно отказаться от российских энергоресурсов. Однако это намерение нескоро получится осуществить. Как писало издание Газета.ру, кризис в энергетике угрожает гегемонии ФРГ в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про «мусорные детективы», которые якобы помогут ФРГ найти альтернативу российскому топливу.

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