Долг 15 миллионов евро: певице Шакире грозит более восьми лет тюрьмы

Прокуратура Испании требует серьезного приговора для нарушительницы закона. Но виновата ли звезда на самом деле?

Певице Шакире грозит реальный тюремный срок. Испания обвиняет звезду в налоговом мошенничестве! Три года шло расследование и выяснилось: Шакира не доплатила за то время, что жила в Испании с бывшим мужем, 15 миллионов евро. Это цена целого острова! При чем здесь также роль ее мужа, узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Танцует, как ни в чем не бывало, только уже в США. Папарацци поймали певицу Шакиру у выхода из аэропорта Майами. На лице — дежурная доброжелательная «маска», рядом — сыновья, она все-таки вывезла их в Америку, несмотря на протесты их отца — бывшего возлюбленного — футболиста Барселоны Жерара Пике. Но выиграв сражение за детей, Шакира может проиграть войну с испанской прокуратурой. Ставки куда более высокие — восемь лет за решеткой.

«Испанское правительство не скрывает, что нацелилось бороться со звездами, уклоняющимися от налогов. Уже были истории с Лионелем Месси, Криштиану Роналду, а теперь и Шакира», — подчеркнул адвокат Даниэль Гутенплан.

Как считает обвинение, с 2012 по 2014 годы Шакира не заплатила около 15 миллионов евро. Примерно столько же стоит ее остров в Багамском архипелаге. Именно там, как заявляет Шакира, она и провела почти все это время.

«Ее команда проанализировала факты и решила, что Шакира невиновна. Но то, что они отказались от соглашения о признании вины сейчас, не означает, что они не примут его в дальнейшем», — добавил юрист.

Испанские налоговики год шерстили соцсети поп-дивы, общались с ее парикмахерами и врачами, и в итоге подсчитали: больше 200 дней в году Шакира проводила именно в Испании, а значит, должна была платить налоги со всех своих внушительных заработков.

«Помимо заключения, суд требует уплаты штрафа в 24 миллиона евро. Мы видели подобные случаи, например, дело Дольче и Габбана в Италии — их тоже приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов», — заметил налоговый эксперт Майкл Росмер.

Состояние одной из самых богатых певиц планеты оценивается более чем в 300 миллионов долларов: шикарные особняки в Барселоне и Штатах, коллекция дорогих автомобилей.

Влететь в копеечку колумбийской красотке может и громкое расставание с Жераром Пике, которого не раз ловили на изменах. Звезда Барселоны торгуется — готов отдать сыновей за отступные в 400 тысяч евро и пять перелетов в год бизнес-классом по маршруту Испания-США. За Шакиру вступились мировые звезды.

«Он гуляка, он будет изменять самой красивой женщина на свете, стройной, шикарной, роскошной, просто он такой вот всеядный», — заметила Анна Семенович.

То неспортивное поведение Пике освистали его же фанаты, освистали его и скандировали имя бывшей возлюбленной. В этом споре весы Фемиды склоняются на сторону Шакиры. Но с кем останутся дети, если певица все-таки окажется за решеткой?

«Относительно международного права существует декларация прав ребенка, где малолетних детей отчуждать от матери не принято», — пояснил юрист Станислав Кузин.

Прецеденты в судебной практике уже есть. 21 месяц тюрьмы дали Лионелю Месси, но это меньше двух лет, и по испанским законам срок становится условным.

«Тут возникает интересный вопрос: пойдет ли Пике на то, чтобы участвовать в процессе против Шакиры, чтобы упечь свою бывшую любимую и таким образом забрать детей?» — рассуждает юрист Александр Добровинский.

В случае с Шакирой все может обернуться реальным заключением. Дату первого заседания по делу о налогах могут назначить уже в ближайшее время.