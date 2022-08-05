Только не плачь: Зеленский обиделся на Евросоюз

По словам украинского президента, он уже распределил деньги, которые еще не получил, поэтому такая задержка его сильно раздосадовала.

Евросоюз намеренно задерживает отправку Украине финансовой помощи в размере восьми миллиардов евро. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера он регулярно пытается выбить ответы от ЕС и напомнить им, что обещанные деньги он уже распределил.

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей. Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка», — сказал Зеленский в видеообращении.

Однако уточнять, какая именно страна-участница Евросоюза задерживает финансовую помощь, украинский президент наотрез отказался. Он лишь выразил надежду, что задержка действительно является ошибкой, и Украина скоро получит деньги.

Впрочем, это не первая обида украинских политиков за то, что другие страны недостаточно оперативно оказывают им помощь. Ранее Зеленский буквально брал измором власти США и Германии, чтобы те передали Украине вооружение, которое, впрочем, достаточно оперативно и иногда даже еще до прибытия на линию фронта «разбирают» российские военные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Владимира Зеленского возникли серьезные разногласия с подчиненными по теме западного финансирования.

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