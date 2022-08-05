Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 15

The Washington Post: между президентом Зеленским и мэрами Украины начался раскол

Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Западная пресса отмечает, что политические страсти возникли из-за старых разногласий между элитами, которые спецоперация только разогрела.

После начала спецоперации России между шумными и высококонкурентными политиками Украины было заключено неофициальное соглашение: отложить в сторону старые разногласия и сформировать единый фронт против Москвы.

Это был замечательный сдвиг в стране, страдающей от политических распрей и коррупции, пока в деле не оказались замешаны огромные суммы, которые в качестве помощи выделил страны Запада, пишет The Washington Post.

Трения между президентом Владимиром Зеленским и украинскими мэрами, которые получить западные деньги для восстановления разрушенных городов и сел, подчеркивают растущие внутренние проблемы Украины. Примечательно, что многие населенные пункты Украины нуждались в средствах еще до начала спецоперации: во многих домах коммуникации не обновлялись с советских времен. К тому же, нельзя исключать и фактор коррупции, на которую ссылается западная пресса.

Правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над финансовой помощью и ослабить любых будущих политических соперников.

Разногласия с местными политиками начались после того, как Зеленский осуществил противоречивые отставки в свой собственный кабинет, отстранив от должности главу службы безопасности Украины и ее генерального прокурора.

Центральное правительство Украины является основным проводником десятков миллиардов долларов помощи. Это вызвало разочарование у мэров, которые утверждают, что региональные лидеры имеют больше возможностей, чем чиновники в Киеве. Не исключено, что региональные власти хотят в последний раз набить свои карманы, прежде чем и их область будет денацифицирована в ходе спецоперации России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Украинский кризис
5 авг
Политолог рассказал, что изменится в мире после завершения спецоперации
4 авг
В ДНР российскими войсками подавлено три взвода вражеских РСЗО
4 авг
«Мы их зажимаем»: чеченский спецназ рассказал о тонкостях боев под Соледаром
4 авг
Российские летчики точным ударом уничтожили западное оружие на Украине
4 авг
«Это страшно»: чему учит детей националистический украинский режим
3 авг
Пострадавшие в Еленовке пленные об ударе ВСУ по СИЗО: «Боялись еще одного прилета»
3 авг
В освобожденном Бердянске переходят на стандарты российского образования
3 авг
Пропаганда в деле: СБУ через прессу давила на украинцев, желающих уехать в РФ
3 авг
Пытали ради забавы и стреляли по детям: все преступления запрещенного «Азова»*
3 авг
Украинцы все сильнее симпатизируют России из-за безумия Зеленского
+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

8:16
Зеленский разругался со своими подчиненными из-за западных денег
8:10
«Думаете, дотянется?» — Захарова подколола «хватающего» Лаврова госсекретаря США
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа
7:55
Это ужас: зрителей «Сватов» возмутила украинизация сериала
7:42
Дурной пример заразителен: депутаты Бундестага ФРГ планируют поездку на Тайвань
7:30
Молодая жена Петросяна Брухунова показалась в соцсетях в обнаженном виде

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Хватило одной искры: почему загорелся склад Ozon в Подмосковье
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год