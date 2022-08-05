Селена Гомес показала круглый живот и складки: «Неидеальная, зато настоящая!»

Причиной лишнего веса звезды стало аутоиммунное заболевание. Без приема лекарств никак не обойтись.

Певица Селена Гомес показала округлый живот и складки фанатам на видео в купальнике. Звезда опубликовала запись в TikTok. Исполнительница лежит на шезлонге, не скрывая пышные формы, показывая себя такой, какая есть. Она отметила, что ее фигура неидеальна, но она не собирается переживать по этому поводу.

«Да, у меня неидеальный живот! Зато я настоящая», — сказала звезда.

Поклонники поддержали Гомес и поблагодарили за смелость в выражении своего мнения публично. По их словам, неидеальность делает ее еще прекрасней. Селена даже получила от подписчиков звание «Королевы животиков».

Несмотря на любовь к фастфуду, причиной лишнего веса молодой артистки стала не еда, а волчанка. Гомес приходится принимать аутоиммунные препараты, оказывающие влияние на весь организм. Раньше Селена оправдывалась перед аудиторией, когда та осыпала ее упреками за нежелание следить за собой, но теперь она не желает этого делать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одинокая Селена Гомес заявила об активном поиске мужа.