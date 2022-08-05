Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Селена Гомес показала круглый живот и складки: «Неидеальная, зато настоящая!»

|
Никита Кротов
Никита Кротов 80

Селена Гомес показала круглый живот и складки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com; TikTok / selenagomez

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Причиной лишнего веса звезды стало аутоиммунное заболевание. Без приема лекарств никак не обойтись.

Певица Селена Гомес показала округлый живот и складки фанатам на видео в купальнике. Звезда опубликовала запись в TikTok. Исполнительница лежит на шезлонге, не скрывая пышные формы, показывая себя такой, какая есть. Она отметила, что ее фигура неидеальна, но она не собирается переживать по этому поводу.

«Да, у меня неидеальный живот! Зато я настоящая», — сказала звезда.

Поклонники поддержали Гомес и поблагодарили за смелость в выражении своего мнения публично. По их словам, неидеальность делает ее еще прекрасней. Селена даже получила от подписчиков звание «Королевы животиков».

Несмотря на любовь к фастфуду, причиной лишнего веса молодой артистки стала не еда, а волчанка. Гомес приходится принимать аутоиммунные препараты, оказывающие влияние на весь организм. Раньше Селена оправдывалась перед аудиторией, когда та осыпала ее упреками за нежелание следить за собой, но теперь она не желает этого делать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что одинокая Селена Гомес заявила об активном поиске мужа.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.26
0.02 61.09
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 5 августа

Последние новости

11:20
Шахназаров раскритиковал сына Малинина: «Петь не умеет — это караул!»
11:00
Всё только начинается: почему весь мир стал отворачиваться от Зеленского
10:56
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Насти Моревой
10:36
Одним попаданием: как артиллеристы работают по позициям ВСУ на Украине
10:27
Оспа обезьян наносит ответный удар: сможет ли мир справиться с новой угрозой
10:26
ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской республике

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Молодая жена Петросяна Брухунова показала в соцсетях обнаженные плечи
Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева
ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год